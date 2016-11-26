Семак стал послом ЧМ-2018 от Казани

Бывший футболист сборной России Сергей Семак стал послом чемпионата мира 2018 году по футболу от города-организатора турнира Казани.

Торжественное посвящение Семака в послы прошло сегодня в столице Татарстана на набережной реки Казанка при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Спасибо огромное за доверие! Мне очень приятно стать послом чемпионата мира именно здесь, в Казани. Я с огромным удовольствием всегда приезжаю сюда. Надеюсь, болельщики, которые приедут сюда на чемпионат мира, почувствуют все гостеприимство нашего народа», - сказал Семак на церемонии.

«Сергей - настоящий футболист, будущий тренер. Да и просто человек, который многое делает для развития футбола», - отметил в свою очередь Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.