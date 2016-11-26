Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Терек- : -Спартак
Футбол  Волгарь0 : 0Динамо
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Бавария- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семак стал послом ЧМ-2018 от Казани

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Семак стал послом чемпионата мира 2018 году по футболу от города-организатора турнира Казани.

Торжественное посвящение Семака в послы прошло сегодня в столице Татарстана на набережной реки Казанка при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Спасибо огромное за доверие! Мне очень приятно стать послом чемпионата мира именно здесь, в Казани. Я с огромным удовольствием всегда приезжаю сюда. Надеюсь, болельщики, которые приедут сюда на чемпионат мира, почувствуют все гостеприимство нашего народа», - сказал Семак на церемонии. 

«Сергей - настоящий футболист, будущий тренер. Да и просто человек, который многое делает для развития футбола», - отметил в свою очередь Мутко.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями после церемонии запуска часов обратного отсчета до старта ЧМ-2018.Министр спорта Татарстана: Казань практически готова к принятию чемпионата мираМинистр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о степени готовности столицы республики к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошоДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin ChallengeУчастники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.Виталий Мутко назвал лучшим молодым игроком РФПЛ Александра ГоловинаДетская футбольная лига получила анкету премии «Первая пятерка» с результатами голосования президента РФС Виталия Мутко.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.В «Лужниках» смонтированы уникальные винтовые лестницыМеталлоконструкции уникальных винтовых лестниц смонтированы на обновленном стадионе «Лужники», сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации.Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срокБывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крышаСтадион приобрел окончательный вид, когда завершились работы на раздвижной кровле. Мы выяснили, почему крыша на арене уникальна.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Сергей Семак пригласил всех на презентацию книги Алексея СмертинаБывший полузащитник сборной России Сергей Семак пригласил всех поклонников футбола на презентацию книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборнойПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.Хоккеист Морозов и певица Нюша стали послами ЧМ-2018Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин посвятил хоккеиста, экс-капитана «Ак Барса» и сборной России Алексея Морозова и певицу Нюшу в послы чемпионата мира—2018. Об этом сообщает «Чемпионат».Виталий Мутко: Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение