Дубль Чеботару принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

«Сибирь» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Евгений Чеботару. Во втором тайме Наиль Замалиев с пенальти восстановил равенство, но Чеботару еще рад поразил ворота соперника и принес своей команде победу.

Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.

В следующем туре «Сибирь» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Мордовией», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Зенит-2».