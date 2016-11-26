Дубль Чеботару принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»
«Сибирь» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.
Счет на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Евгений Чеботару. Во втором тайме Наиль Замалиев с пенальти восстановил равенство, но Чеботару еще рад поразил ворота соперника и принес своей команде победу.
Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.
В следующем туре «Сибирь» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Мордовией», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Зенит-2».
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 28 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 78 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 73), Азаров (Рухаиа, 37, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 57), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 63), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция