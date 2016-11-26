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Владимир Петров: Кастро в 1976 году приглашал весь состав ЦСКА на Кубу

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров поделился воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро.

- Встреча с Кастро оставила неизгладимое впечатление. Мы увидели жизнерадостного человека, который многим интересуется, в частности, хоккеем. Нам было очень приятно, мы до сих пор помним это, и сейчас скорбим вместе с Кубой. И у нас в фойе хоккейного дворца спорта ЦСКА есть большая фотография команды с политиком», - рассказал Петров.

Команда в той встрече преподнесла Фиделю традиционные подарки - клюшку и майку. А Кастро подарил нам книгу, но где она сейчас находится сказать трудно, прошло слишком много лет. Политик пригласил всех нас на Кубу, но, к сожалению, мы не смогли приехать, - передает слова Петрова ТАСС.

Напомним, что в минувшую пятницу лидер Кубинской революции скончался в пятницу на 91-м году жизни.

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