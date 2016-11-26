Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед ОИ-2016

Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные от хакерской группы Fancy Bears.

На этой неделе Fancy Bears сообщила в Facebook, что получила доступ к переписке представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA).

По данным The Guardian, письма между представителями WADA и USADA, которые оказались в распоряжении хакеров, содержат разговоры об одном известном американском спортсмене с подозрительным анализом крови, а также как минимум о двух американских атлетах, которые употребляли кокаин перед началом Олимпиады для снижения веса.

Напомним, ранее полузащитник ЦСКА Роман Еременко по решению УЕФА был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.