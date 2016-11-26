Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Терек- : -Спартак
Футбол  Волгарь0 : 0Динамо
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Бавария- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.

Российская спортсменка получила 139,30 балла за произвольную программу, набрала в сумме 210,86 балла и обеспечила себе участие в Финале Гран-при.

Второе место заняла фигуристка из Японии Сатоко Мияхара, набравшая в сумме 198,00 баллов.

Третье место заняла еще одна российская фигуристка Мария Сотскова (125,92 в произвольной и 195,88 в сумме), также пробившаяся в финал соревнований.

Напомним, что ранее в финальную часть Гран-при, которая пройдет 8-11 декабря в Марселе, вышли еще две россиянки – Евгения Медведева и Елена Радионова.

Фигурное катание
Серия Гран-при
Шестой этап
Саппоро, Япония
Женщины

1. Анна Погорилая (Россия) — 139,30 баллов
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 133,80
3. Мария Сотскова (Россия) — 125,92


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии - это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Вирчу и Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танцеОлимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танце.Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в ЯпонииКанадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткого танца на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.Мария Сотскова: Рада, что установила личный рекордРоссийская фигуристка Мария Сотскова, занимающая второе место после короткой программы на заключительном этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, выразила удовлетворение тем, что ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам в данном сегменте соревнований.Анна Погорилая: Я допустила маленькие ошибки, над которыми надо работатьРоссийская фигуристка Анна Погорилая, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, отметила, что в прокате она допустила небольшие погрешности, над которыми ей надо работать.Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертыйХаню выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертыйОлимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяПогорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяБронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая занимает первое место на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро после короткой программы.Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первыеДюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первыеДействующие чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в короткой программе на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованияхРоссийская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Рафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеРафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеЗнаменитый специалист – о телах фигуристов, которые надо беречь, о разговоре с Эшли Вагнер и скандальной истории с уходом Нэйтана Чена.Мария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюМария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюВице-чемпионка Trophee de France – о внезапном волнении в Париже, счастье от работы в группе Елены Буяновой и высоких отношениях с Японией.«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.Медведева выиграла этап Гран-при в ПарижеРоссийская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина – все о событиях первого дня турнира.Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в ПарижеРоссиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже.Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.Анна Погорилая: Однажды каталась и думала о котикахАнна Погорилая: Однажды каталась и думала о котикахЧемпионка «Гран-при» в Москве – о слезах Маруси, о дружбе кота с собакой и о бурных эмоциях, которых не должно быть слишком много.Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с МедведевойЗаслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».

Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости
Мария Сотскова
Мария Сотсковавсе новости
NHK Trophy
NHK Trophy

Cпецпредложение