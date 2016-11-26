Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третья
На проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.
Российская спортсменка получила 139,30 балла за произвольную программу, набрала в сумме 210,86 балла и обеспечила себе участие в Финале Гран-при.
Второе место заняла фигуристка из Японии Сатоко Мияхара, набравшая в сумме 198,00 баллов.
Третье место заняла еще одна российская фигуристка Мария Сотскова (125,92 в произвольной и 195,88 в сумме), также пробившаяся в финал соревнований.
Напомним, что ранее в финальную часть Гран-при, которая пройдет 8-11 декабря в Марселе, вышли еще две россиянки – Евгения Медведева и Елена Радионова.
Фигурное катание
Серия Гран-при
Шестой этап
Саппоро, Япония
Женщины
1. Анна Погорилая (Россия) — 139,30 баллов
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 133,80
3. Мария Сотскова (Россия) — 125,92