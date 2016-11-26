Аршавин выбросил на трибуну медаль за финал Кубка Казахстана

Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин после поражения от «Астаны» (0:1) в финале Кубка Казахстана выбросил медаль за второе место в турнире на трибуну, сообщают vesti.kz.

По данным издания, разочарованный футболист на эмоциях расстался с наградой, кинув медаль на трибуну Центрального стадиона Алматы. Там ее нашел студент Кайнар Габбасов, который теперь продает выброшенный Аршавиным трофей через соцсети.

На его предложение уже откликнулись несколько поклонников «Кайрата».



