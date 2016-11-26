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Александр Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Рубин»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата РФПЛ ЦСКА - «Рубин».

«Прогноз: 1:0. Хотя ЦСКА сыграл с «Байером» только вничью, игра армейцев вселила в их болельщиков определённый оптимизм. Неплохо выглядели Головин и Чалов, вернулся Дзагоев, может появиться Тошич. «Рубин» сейчас на подъеме, но ЦСКА больше нельзя допускать осечек», - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет в Казани и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию матча.

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