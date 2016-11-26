Гол Прокофьева принес «Амкару» победу над «Арсеналом»
«Амкар» дома обыграл «Арсенал» (1:0) в 15-м туре чемпионата России.
Единственный гол на 7-й минуте забил нападающий хозяев поля Станислав Прокофьев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Пермский клуб набрал 24 очка и занимает на данный момент шестое место, туляки с девятью баллами остались на 15-й строчке.
В следующем туре «Амкар» 1 декабря сыграет на выезде с «Анжи», а «Арсенал» днем ранее встретится в гостях с «Рубином».
Матч
Голы
Прокофьев 7 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Занев, Конде, Огуде, Гол, Комолов (Зайцев, 90), Гиголаев, Бодул (Йовичич, 82), Прокофьев (Салугин, 64)
Арсенал: Левашов, Вергара, Ершов (Рыжков, 75), Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Хагуш, Форбс (Власов, 22), Стеклов, Максимов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
нет - Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция