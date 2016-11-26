Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии - это и приятный факт

Тренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.

- Бесспорно, четыре фигуристки в финале серии - это и приятный факт, и ожидаемый, наши девушки показывали хорошие результаты и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Мне кажется, если мы пошлем шесть первых девочек чемпионата России на чемпионат Европы, именно они и займут первые шесть мест, настолько сейчас у нас сильная команда. И в финале серии по всем законам основная борьба за победу развернется именно между ними, - цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что в финал Гран-при пройдет в Марселе с 8 по 11 декабря. В финальную часть пробились четыре российские фигуристки - Анна Погорилая, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Елена Радионова.