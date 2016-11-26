Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином»
Стали известны стартовые
составы ЦСКА и «Рубина», которые встретятся сегодня в 15-м туре РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Тошич, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Чалов.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Ионов,Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Самбрано, Камболов, М'Вила, Жемалетдинов, Рочина, Саму, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.
Встреча начнется в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Тошич, Миланов, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Камболов, Санчес, Гарсия, Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция