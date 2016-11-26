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FA решила не наказывать Руни за нарушение режима

Источник:  Mirrorfootball.co.ukКомментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA), проведя расследование, не будет наказывать капитана сборной Англии Уэйна Руни за пьяную вечернику накануне товарищеского матча с испанской командой.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Напомним, что получив выходной, Руни присоединился к свадебной вечеринке, которая проходила в отеле, где проживала английская сборная, и веселился на ней до пяти часов утра.

Позже Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и болельщикам сборной Англии.


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