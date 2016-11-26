Гаджи Гаджиев: Когда будем принимать «Оренбург», может быть до минус 30

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 15-м туре чемпионата России.

«Некоторая нервозность и намерение сохранить результат позволили «Арсеналу» организовать штурм в концовке встречи. Плюс соперник в конце стал играть неплохо, а мы ухудшили игру. Не получалось сохранить мяч, главным образом из-за суеты. Выиграли, хорошо. Погода сегодня была хорошей для игры. Она будет плохой по прогнозам 5 декабря, когда мы будем принимать «Оренбург». Там может быть до минус 30, поэтому, думаю, решение по этой игре надо принимать раньше. Хотя и говорят, что синоптикам надо верить наполовину», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Пермский клуб набрал 24 очка и занимает на данный момент шестое место, туляки с девятью баллами остались на 15-й строчке.

В следующем туре «Амкар» 1 декабря сыграет на выезде с «Анжи», а «Арсенал» днем ранее встретится в гостях с «Рубином».