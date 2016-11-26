«Анжи» в гостях переиграл «Ростов» в матче молодежных команд
Футболисты «Анжи» одержали волевую победу над «Ростовом» в матче 15-го тура молодежного первенства России со счетом 3:1.
Счет на 36-й минуте встречи открыл полузащитник «Ростова» Илья Захаров. Однако точные удары Чингиза Агабалаева, Дмитрия Щербака и Романа Ходаковского принесли в итоге победу махачкалинской команде.
После этой победы «Анжи», набрав 26 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Ростов», имея в активе 19 баллов, занимает 10-ю строчку.
В следующем туре 30 ноября «Анжи» на своем поле примет «Амкар». «Ростов» днем ранее встретится на выезде с «Уралом»
Матч
Ростов (мол) - Анжи (мол) - 1:3 (1:0)
Голы
Захаров 36 (1:0). Агабалаев 63 (1:1). Щербак 80 (1:2). Ходаковский 88 (1:3).
Место и дата
26 ноября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция