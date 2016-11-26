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«Анжи» в гостях переиграл «Ростов» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Анжи» одержали волевую победу над «Ростовом» в  матче 15-го тура молодежного первенства России со счетом 3:1.

Счет на 36-й минуте встречи открыл полузащитник «Ростова» Илья Захаров. Однако точные удары Чингиза Агабалаева, Дмитрия Щербака и Романа Ходаковского принесли в итоге победу махачкалинской команде.

После этой победы «Анжи», набрав 26 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Ростов», имея в активе 19 баллов, занимает 10-ю строчку.

В следующем туре 30 ноября «Анжи» на своем поле примет «Амкар». «Ростов» днем ранее встретится на выезде с «Уралом»

Матч

Ростов (мол) - Анжи (мол) - 1:3 (1:0)

Голы

Захаров 36 (1:0). Агабалаев 63 (1:1). Щербак 80 (1:2). Ходаковский 88 (1:3).

Место и дата

26 ноября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

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