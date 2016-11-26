Вячеслав Аминов переизбран вице-президентом Международной федерации современного пятиборья
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов в субботу был переизбран на пост вице-президента Международной федерации современного пятиборья (UIPM), сообщил корреспонденту «Советского спорта» пресс-атташе ФСПР Алексей Попов.
Аминов был переизбран на конгрессе UIPM, который в настоящее время проходит во Франкфурте-на-Майне (Германия). Он является вице-президентом UIPM c 2011 года.
Кроме Аминова, вице-президентом Международной федерации современного пятиборья был избран Хуан Антонио Самаранч-младший, сын президента МОК 1980-2001 годов.
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