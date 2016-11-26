Лига чемпионов ЕТТУ. «Факел-Газпром» обеспечил себе место в плей-офф

Оренбургский клуб, победив в гостях французский «Вайент Спорт Анже» – 3:0 в рамках четвертого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов по настольному теннису, гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Чуть более часа потребовалось Юну Мидзутани (Япония), Дмитрию Овчарову (Германия) и Владимиру Самсонову (Белоруссия), чтобы оформить итоговую победу над клубом из Анжера.

С какого места (первого или второго) попадет трехкратный победитель Лиги чемпионов в четвертьфинал главного еврокубка, определится 2 декабря в домашнем матче с идущим на втором месте в группе А немецким «ТТФ Либхерр Оксенхаузен».

Отметим, что в составе оренбургской команды выступают три теннисиста, входящих в ТОП-10 по рейтингу ИТТФ на 1 ноября 2016 года.

Второй российский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, – УГМК не смог повторить подвиг и вырвать победу у польской «КС Уня АЗС АВФиС Гданьск». Клуб из Верхней Пышмы, как и в первом матче, уступал по ходу встречи 0:2. И как в прошлый раз Григорий Власов и Александр Шибаев сравняли счет. Однако хорватский легионер УГМК Андрей Гачина в гостях уступил в решающем матче Ван Яну – 0:3.



В группе В после четырех туров единолично лидирует действующий победитель ЛЧ ЕТТУ французский «Понтуаз Сержи». УГМК занимает второе место, которое дает право на выход в плей-офф. Но чтобы финишировать на групповом этапе вслед за французами, клубу из Верхней Пышмы нужно пытаться взять очки дома во встрече с лидером группы (2 декабря) и обязательно обыгрывать в гостях шведский «Эсловс Аи Бордтеннис» (16 декабря).

Лига чемпионов ЕТТУ-2016/17

Мужчины

Групповой этап

4-й тур

25 ноября 2016 года

Группа А

«Вайент Спорт Анже» (Анжер, Франция) – «Факел-Газпром» (Оренбург, Россия) – 0:3

Йенс Лундквист (Швеция) – Юн Мдзутани (Япония) – 0:3

Йон Перссон (Швеция) – Дмитрий Овчаров (Регмания) – 0:3

Кристоф Легу (Франция) – Владимир Самсонов (Белоруссия) – 0:3

Группа В

«КС Уня АЗС АВФиС» (Гданьск, Польша) – УГМК (Верхняя Пышма, Россия) – 3:2

Мицуки Йошида (Япония) – Андрей Гачина (Хорватия) – 3:1

Ван Ян (Австрия) – Александр Шибаев – 2:3

Маттиас Оверсъё (Швеция) - Григорий Власов – 2:3

Йошида – Шибаев – 2:3

Ван Ян – Гачина – 3:0