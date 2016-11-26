Назарова удалили до конца матча с «Сибирью» (видео)
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров удален до конца проходящего в эти минуты матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».
Назарову выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.
После первой двадцатиминутки счет 1:1.
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция