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Назарова удалили до конца матча с «Сибирью» (видео)

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров удален до конца проходящего в эти минуты матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

Назарову выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.

После первой двадцатиминутки счет 1:1.

Матч

Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)

Голы

Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов

Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)

Предупреждения:

нет - Муллин, 75

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция

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