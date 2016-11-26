Феттель выиграл третью практику в Абу-Даби, Квят – 21-й
Четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из команды «Феррари» показал лучший результат (1:40.775) во время третьей практики заключительного этапа чемпионата мира Гран-при Абу-Даби.
Второй результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, уступив Феттелю 0.137 секунды, третьим стал Кими Райкконен из «Феррари».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят – 21-й в финальном протоколе.
В 16.00 мск начнется квалификация гонки.
Абу-Даби (ОАЭ)
Чемпионат мира
21-й этап
Гран-при Абу-Даби
3-я свободная практика
1. Себастьян
Феттель («Феррари») - 1:40.775
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.137
3. Кими Райкконен («Феррари») +0.224
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.290
5. Нико Росберг («Мерседес») +0.393
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.056
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.110
8. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1.292
9. Валттери Боттас («Уильямс») +1.301
10. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1.579
...21. Даниил Квят («Торо Россо») +3.330