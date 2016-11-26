Феттель выиграл третью практику в Абу-Даби, Квят – 21-й

Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»

Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере, которая пройдет в Абу-Даби.