Теодосич – MVP девятого тура Евролиги
Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком (MVP) девятого тура регулярного сезона Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
Накануне армейцы дома крупно обыграли испанскую «Басконию» (112:84). Теодосич набрал 34 очка и сделал десять результативных передач.
Защитник ЦСКА стал третьим игроком в истории Евролиги, сумевшим преодолеть отметку в тысячу результативных передач в турнире.
Вторым в списке лучших игроков тура стал Деррик Браун из турецкого «Анадолу Эфес». На третьем месте – Блейк Шилб из турецкого «Галатасарая».
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