Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА0 : 0Рубин
Футбол  Терек- : -Спартак
Футбол  Волгарь0 : 1Динамо
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Бавария- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Теодосич – MVP девятого тура Евролиги

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком (MVP) девятого тура регулярного сезона Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Накануне армейцы дома крупно обыграли испанскую «Басконию» (112:84). Теодосич набрал 34 очка и сделал десять результативных передач.

Защитник ЦСКА стал третьим игроком в истории Евролиги, сумевшим преодолеть отметку в тысячу результативных передач в турнире.

Вторым в списке лучших игроков тура стал Деррик Браун из турецкого «Анадолу Эфес». На третьем месте – Блейк Шилб из турецкого «Галатасарая». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Фридзон: ЦСКА после большого перерыва показал тот баскетбол, который от нас все ждутЗащитник московского ЦСКА Виталий Фридзон после победы над «Басконией» в матче Евролиги отметил преображение своей команды по ходу встречи.Виктор Хряпа: У «Басконии» было больше время на подготовку к матчуКапитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа считает, что игрокам его клуба стоит обратить внимание на игру в стартовых отрезках матчей Евролиги, которые традиционно армейцам не удаются.Димитрис Итудис: Каждый сработал именно так, как необходимо для победыГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Басконией» (112:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА разгромил «Басконию» в ЕвролигеВ матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА дома разгромил «Басконию» со счетом 112:84 (17:27, 32:19, 34:23, 29:15).ЦСКА – «Баскония». Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию группового турнира баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Басконией».УНИКС на выезде уступил «Реалу»Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и казанским УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 89:75 в пользу «Реала».Центровой Эйрс покинул ЦСКАЦентровой Джефф Эйрс покинул ЦСКА по истечении срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба.Димитрис Итудис: «Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренеромГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы своей команды над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ похвалил соперника за проявленный характер.ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ«Калев» дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ.ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить ФрилэндаЦСКА отзаявил разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы левой ноги.Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо справиться с атлетизмом «Калева»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Калев», с которым чемпионы Единой лиги ВТБ сыграют в понедельник в Таллине.Дэвид Блатт: В НБА в ближайшие два года не вернусьДэвид Блатт: В НБА в ближайшие два года не вернусьКорреспондент «Советского спорта» встретился в Стамбуле с Дэвидом Блаттом, поговорив с бывшим тренером нашей мужской сборной о работе в НБА.Димитрис Итудис: ЦСКА ни на секунду не терял уверенности в матче с «Жальгирисом»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что баскетболисты его клуба ни на секунду не теряли уверенности в победе в матче с литовским «Жальгирисом», даже проигрывая девять очков в середине третьей четверти.ЦСКА обыграл «Жальгирис» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Жальгирисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:86 в пользу ЦСКА.ЦСКА – «Жальгирис» – 95:86. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Жальгирисом».Владимир Гомельский: Некоторые люди из ЦСКА не хотят, чтобы я комментировал их матчиОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции на Sovsport.ru рассказал, почему не комментирует матчи баскетбольного ЦСКА.Марко Банич: В конце сезона не совсем справились с защитойФорвард УНИКСа Марко Банич поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.Павел Антипов: Мы промазали штрафные, это непростительноФорвард УНИКСа Павел Антипов поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.Рами Хадар: Дух «Маккаби» помог нам победитьГлавный тренер «Маккаби» из «Тель-Авива» Рами Хадар поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 74:73.Евгений Пашутин: УНИКС невразумительно провел начало матчаГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Милош Теодосич
Милош Теодосичвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение