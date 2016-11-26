Гол Бечирая принес «Динамо» победу над «Волгарем»
«Волгарь» дома уступил «Динамо» (0:1) в 24-м туре первенства ФНЛ.
Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий бело-голубых Фатош Бечирай. Минутой ранее защитник хозяев поля Сергей Зуйков не реализовал пенальти.
Столичный клуб с 54 очками по-прежнему лидирует в таблице первого дивизиона, астраханцы с 26 баллами - на 16-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 8 марта 2017 года примет «Спартак-Нальчик», а «Волгарь» в тот же день сыграет на выезде с «Балтикой».
Матч
Голы
Бечирай 79 (0:1).
Состав
Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)
Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко
Незабитые пенальти
Зуйков (Волгарь), 78
Предупреждения:
Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция