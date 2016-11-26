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Сильный ветер стал причиной отмены гонок на этапе Кубка IBU в Норвегии

Источник:  IBUКомментарии

Организаторы этапа Кубка IBU в норвежском Бейтостолене решили перенести мужскую и женскую спринтерские гонки по биатлону с субботы на воскресенье.

Об этом сообщил официальный сайт Международного союза биатлонистов. Причиной отмены послужил сильный ветер.

В связи с этим организаторами было принято решение об отмене всех смешанных эстафетных гонок, которые были запланированы на воскресенье.

В результате 27 ноября в 10:00 по местному времени пройдет мужская спринтерская гонка. Женщины выйдут на старт в 13:00.
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