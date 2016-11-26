В декабре «Крестовский» будет передан «Зениту»

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге , на котором предполагается проводить матчи Кубка конфедераций-201 7 и ЧМ-2018, уже в декабре будет передан в управление ФК «Зенит», заявил в Казани вице-премьер правительства России, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Подготовка к Кубку конфедераций-201 7, жеребьевка которого состоится в субботу вечером, вступила в завершающую стадию, сказал он. Два стадиона – «Казань-Арена» и «Открытие Арена» в Москве – готовы, сочинский «Фишт» и петербургский «Крестовский» будут сданы до конца этого года. В четырех городах, которые примут Кубок конфедераций, подготовлены и 12 тренировочных площадок для команд-участниц.

Мутко также подтвердил, что на время обоих турниров для иностранных болельщиков будет действовать режим безвизового въезда в Россию. Кроме того, они получат возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах, принимающих матчи, и переезжать из города в город.