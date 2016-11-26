Владислав Третьяк: В игре со «Спартаком» Кастро болел за ЦСКА

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с кубинским лидером Фидель Кастро.

- Кастро всегда любил спорт. Спорт на Кубе был одной из составляющих счастливой жизни, Фидель уделял ему много времени. Когда он приехал в Россию, его, как южного человека, заинтересовал хоккей. Кастро посетил матч между ЦСКА и «Спартаком», в котором болел за армейцев. После игры я подарил ему вратарскую клюшку и показал как стоять на воротах, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что в минувшую пятницу лидер Кубинской революции скончался в пятницу на 91-м году жизни.