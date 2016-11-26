Александр Бубнов: «Терек» настроится должным образом, но не остановит «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата РФПЛ «Терек» - «Спартак».

«Прогноз: 0:1. «Терек» провел не очень хороший матч против «Томи», потратил много сил, но добиться своего не смог. «Спартак», хоть и потерял Зе Луиша, постарается продолжить победную серию. Команда Карреры гораздо сильнее «Томи», которую «Терек» не одолел. Грозненцы настроятся должным образом, но, думаю, все же гостей не остановят», - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию матча.