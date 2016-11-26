Александр Бубнов: «Локомотив» обыграет «Урал» со счетом 2:0
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом».
«Прогноз 2:0. «Локомотив» потерял очки с «Оренбургом» и теперь просто обязан брать максимум в споре с переживающим не лучшие времена «Уралом». Кое-какие шансы на еврозону еще все-таки есть», - цитирует Бубнова Sportbox.
Встреча в Черкизово начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Самедов, Миранчук, Касаев, Фернандеш, Денисов И., Майкон
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Кулаков, Данцев, Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Ставпец, Лунгу, Чантурия
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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