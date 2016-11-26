Александр Бубнов: «Локомотив» обыграет «Урал» со счетом 2:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом».

«Прогноз 2:0. «Локомотив» потерял очки с «Оренбургом» и теперь просто обязан брать максимум в споре с переживающим не лучшие времена «Уралом». Кое-какие шансы на еврозону еще все-таки есть», - цитирует Бубнова Sportbox.

Встреча в Черкизово начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.