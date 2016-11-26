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Александр Бубнов: «Локомотив» обыграет «Урал» со счетом 2:0

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом».

«Прогноз 2:0. «Локомотив» потерял очки с «Оренбургом» и теперь просто обязан брать максимум в споре с переживающим не лучшие времена «Уралом». Кое-какие шансы на еврозону еще все-таки есть», - цитирует Бубнова Sportbox.

Встреча в Черкизово начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Локомотив - Урал

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Самедов, Миранчук, Касаев, Фернандеш, Денисов И., Майкон

Урал: Заболотный, Фонтанелло, Кулаков, Данцев, Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Ставпец, Лунгу, Чантурия

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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