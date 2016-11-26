Работать на Кубке конфедераций пожелали 153 тысячи человек

Количество желающих стать волонтерами на Кубке конфедераций-2017 превысило 153 тысячи, сообщил в Казани, где в субботу вечером пройдет жеребьевка турнира, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По его словам, из подавших заявки предстоит отобрать примерно 5500 человек, которые и будут работать на Кубке конфедераций. Еще порядка 2200 войдут в резерв.

Сорокин также рассказал о том, что после казанской жеребьевки трофей Кубка конфедераций отправится в турне по городам, которые будущим летом примут матчи восьми сборных. В эту поездку, организованную для привлечения внимания к турниру и продвижения его билетной программы, Кубок повезет экс-нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, дважды становившийся его обладателем.