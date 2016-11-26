«Кузня» обыграла «Ладу»
Новокузнецкий «Металлург» дома взял верх над «Ладой» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Евгений Соловьев, Андрей Первышин и Артем Михеев, у гостей - Станислав Бочаров и Максим Рыбин.
Команда из Новокузнецка прервала серию из семи поражений, но по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции. Волжане - на 14-й строчке.
30 ноября «Металлург» сыграет на выезде с «Медвешчаком», а «Лада» днем ранее примет ХК «Сочи».
Матч
Металлург Нк - Лада - 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы:
Соловьёв 20:39 (1:0). Первышин (Земченко), 23:28 (2:0). Бочаров (Белоусов, Комаров), 26:06 (2:1). Михеев (Вихарев), 26:50 (3:1). Рыбин (Белоусов), 49:55 (3:2).
Место и дата
26 ноября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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