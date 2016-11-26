ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА дома сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 15-м туре чемпионата России.

В первом тайме матча, прошедшего в непростых погодных условиях, было много борьбы и мало опасных моментов.

На 55-й минуте верный шанс забить имели армейцы, но Сергей Рыжиков среагировал на удар в упор Понтуса Вернблума.

После этого казанцы перехватили инициативу и также могли открыть счет. Леонид Слуцкий выпустил на замену Ласина Траоре и Алана Дзагоева, однако дивидендов из этого красно-синие не извлекли.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка.

В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».