Джанни Инфантино: Германия всегда играет всерьез

Нет никаких сомнений в том, что сборная Германии и ее тренерский штаб самым серьезным образом отнесутся к своему участию в Кубке конфедераций-201 7, заявил в Казани президент ФИФА Джанни Инфантино за несколько часов до жеребьевки турнира.

Глава ФИФА прокомментировал журналистам получившую распространение информацию о том, что Йоахим Лев планирует будущим летом привезти в Россию экспериментальны й состав, оставив дома своих главных звезд.

– Уверяю вас, Лев и менеджер бундестим Оливер Бирхофф придают большое значение предстоящему турниру, – сказал Инфантино. – Сборная Германии всегда играет всерьез. А тем, кто в этом сомневается, хотел бы напомнить известную истину: футбол – это игра, в которой на поле выходят 22 человека, а в конце побеждают немцы (улыбается). Недавно я смотрел товарищеский матч Германия – Италия (1:1. – Прим. ред.), и некоторые тоже говорили – мол, это не настоящая немецкая сборная. Но играла-то она отлично!

– Когда речь идет о сборной Германии, иногда трудно сказать, кто там игрок основы, а кто резервист, – согласился с Инфантино вице-премьер и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. – Конечно, тренеры сборных сами определяют состав на тот или иной турнир, и никто не вправе оказывать на них давление, но это ведь и для них – последняя репетиция перед чемпионатом мира. На предыдущих Кубках конфедераций выступало немало ярких звезд – надеемся увидеть их и на этом.