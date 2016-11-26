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Японец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Японец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятый
Источник: Reuters

В субботу в японском Саппоро на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию среди одиночников победил японец Юзуру Ханю, набравший в сумме 301,47 балла.

Россиянин Михаил Коляда занял пятое место с результатом 225,69 балла.

Второе место занял американец Натан Чэн (268,91), третье – еще один японский спортсмен Кейдзи Танака (248,44).

Фигурное катание
Серия Гран-при
Шестой этап
Саппоро, Япония
Мужчины

1. Юзуру Ханю (Япония) – 301,47
2. Натан Чен (США) – 268,91
3. Кейдзи Танака (Япония) – 248,4
4... 5. Михаил Коляда (Россия) – 225,69

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