Японец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятый
Источник: Reuters
В субботу в японском Саппоро на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию среди одиночников победил японец Юзуру Ханю, набравший в сумме 301,47 балла.
Россиянин Михаил Коляда занял пятое место с результатом 225,69 балла.
Второе место
занял американец Натан Чэн (268,91), третье – еще один японский спортсмен
Кейдзи Танака (248,44).
Фигурное катание
Серия Гран-при
Шестой этап
Саппоро, Япония
Мужчины
1. Юзуру Ханю (Япония) – 301,47
2. Натан Чен (США) – 268,91
3. Кейдзи Танака (Япония) – 248,4
4... 5. Михаил Коляда (Россия) – 225,69
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически