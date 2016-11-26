«Спартак-2» уступил дома « Шиннику»
Футболисты «Шинника» на выезде переиграли «Спартак-2» в 24-м туре первенства ФНЛ со счетом 2:1.
Счет уже на 2-й минуте встречи открыл нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. На 49-й минуте матча полузащитник гостей Артем Митасов удвоил преимущество «Шинника». Единственный мяч в составе красно-белых на 66-й минуте забил Владислав Пантелеев.
После этой игры «Шинник» набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», имея в активе 36 баллов, расположился на 6 месте.
В следующем туре 8 марта «Спартак-2» встретится на выезде с «Тюменью». «Шинник» в тот же день на домашней арене примет «Тосно».
Матч
Спартак-2 - Шинник - 1:2 (0:1)
Голы
Низамутдинов 1 (0:1). Митасов 49 (0:2). Пантелеев 66 (1:2).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв (Полубояринов, 90), Хомуха, Самсонов, Бакаев (Пантелеев, 57), Савичев (Синодзука, 46), Леонтьев, Гулиев, Мелкадзе, Шанбиев, Федчук (Руденко, 67)
Шинник: Яшин, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Гоцук, Ятченко, Митасов (Ослоновский, 66 Ндри, 89), Нетфуллин, Сиротов, Низамутдинов, Земсков (Лаук, 58 Айрапетян, 90)
Предупреждения:
Мелкадзе, 50 - Евсеев, 15; Ятченко, 57
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция