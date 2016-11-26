«Спартак-2» уступил дома « Шиннику»

Футболисты «Шинника» на выезде переиграли «Спартак-2» в 24-м туре первенства ФНЛ со счетом 2:1.

Счет уже на 2-й минуте встречи открыл нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. На 49-й минуте матча полузащитник гостей Артем Митасов удвоил преимущество «Шинника». Единственный мяч в составе красно-белых на 66-й минуте забил Владислав Пантелеев.

После этой игры «Шинник» набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», имея в активе 36 баллов, расположился на 6 месте.

В следующем туре 8 марта «Спартак-2» встретится на выезде с «Тюменью». «Шинник» в тот же день на домашней арене примет «Тосно».