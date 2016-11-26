Могилевец, Дзюба и еще 18 футболистов отправились на матч с «Краснодаром»
«Зенит» 26 ноября вылетел в Краснодар на матч против одноименной команды в рамках 15-го тура чемпионата России.
На игру отправились 20 футболистов:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;
Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак;
Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, матч между «Зентом» и «Краснодаром» пройдет 27 ноября и начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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