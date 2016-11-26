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Могилевец, Дзюба и еще 18 футболистов отправились на матч с «Краснодаром»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» 26 ноября вылетел в Краснодар на матч против одноименной команды в рамках 15-го тура чемпионата России.

На игру отправились 20 футболистов:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак;

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Напомним, матч между «Зентом» и «Краснодаром» пройдет 27 ноября и начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Краснодар - Зенит

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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