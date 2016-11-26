«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Енисей»

Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в матче 24-го тура первенства ФНЛ.

Рустем Хузин: Нам придется к весенней части сезона строить новую команду

Рустем Хузин: Нам придется к весенней части сезона строить новую команду Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в матче 24-го тура первенства ФНЛ.

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.

Сергей Кирсанов: Одержана очень нужная победа перед перерывом

Сергей Кирсанов: Одержана очень нужная победа перед перерывом Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.

Футболисты «Шинника» на выезде переиграли «Спартак-2» в 24-м туре первенства ФНЛ со счетом 2:1.

«Спартак-2» уступил дома « Шиннику» Футболисты «Шинника» на выезде переиграли «Спартак-2» в 24-м туре первенства ФНЛ со счетом 2:1.

Гол Бечирая принес «Динамо» победу над «Волгарем» «Волгарь» дома уступил «Динамо» (0:1) в 24-м туре первенства ФНЛ.

ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» - «Динамо», «Спартак-2» - «Шинник» и другие матчи. Онлайн

ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» - «Динамо», «Спартак-2» - «Шинник» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 24-го тура ФНЛ.

«Сибирь» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.

Дубль Чеботару принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком» «Сибирь» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.