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«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком» из Нальчика и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Спартака».

В составе победителей единственный мяч забил Апти Ахъядов. «Спартак-Нальчик» набрал 27 очков и занимает 15-е место. У «Енисея» 37 очков и четвертое место.

ФНЛ

24-й тур 

Матч

Спартак-Нальчик - Енисей - 1:0 (0:0)

Голы

Ахъядов 81 (1:0).

Состав

Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Макоев (Шаваев, 86), Крамаренко (Ахриев, 74), Войнов (Семёнов, 69), Дроздов (Мухаммад, 68), Богатырев, Ахъядов

Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Чичерин, Васильев, Ланин (Цуканов, 84), Алиев (Комков, 87), Семакин, Иванов (Фатуллаев, 68), Козлов (Малоян, 64), Камеш

Незабитые пенальти

Камеш (Енисей), 80

Предупреждения:

нет - Фатуллаев, 87

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция


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