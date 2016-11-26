«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Енисей»
Матч 24-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком» из Нальчика и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Спартака».
В составе победителей единственный мяч забил Апти
Ахъядов. «Спартак-Нальчик» набрал 27 очков и занимает 15-е место. У «Енисея» 37
очков и четвертое место.
ФНЛ
24-й тур
Матч
Спартак-Нальчик - Енисей - 1:0 (0:0)
Голы
Ахъядов 81 (1:0).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Макоев (Шаваев, 86), Крамаренко (Ахриев, 74), Войнов (Семёнов, 69), Дроздов (Мухаммад, 68), Богатырев, Ахъядов
Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Чичерин, Васильев, Ланин (Цуканов, 84), Алиев (Комков, 87), Семакин, Иванов (Фатуллаев, 68), Козлов (Малоян, 64), Камеш
Незабитые пенальти
Камеш (Енисей), 80
Предупреждения:
нет - Фатуллаев, 87
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция