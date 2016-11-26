Российские керлингистки выиграли чемпионат Европы, одолев шведок
Женская сборная России по керлингу сегодня взяла верх над командой Швеции (6:4) в финале чемпионата Европы, прошедшем в шотландском Брайхеде.
За российскую команду играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.
Таким образом, женская сборная России стала четырехкратным победителем европейского первенства.
Бронзовые медали турнира завоевала команда Шотландии, обыгравшая Чехию.
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