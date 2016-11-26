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Кирсан Илюмжинов: Фидель был без ума от шахмат

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», что лидер кубинской революции Фидель Кастро был горячим поклонником шахмат.

- Я бы даже не стал говорит, что он увлекался шахматами – он был без ума от них! Вообще, на Кубе шахматы очень популярны. В том числе и у революционеров. Пламенные люди, пламенная игра. Смотрите сами: Че Гевара любил шахматы, Кастро и просто играл с друзьями, и участие в турнирах даже принимал!

Я вспоминаю 2007 год, тогда Кастро был уже тяжело болен. Но он всё равно приехал на площадь в Гавану и принял участие в масштабном сеансе одновременной игры. Было установлено около 5 тысяч столов, и когда сеансер предложил Фиделю ничью, тот отказался — играл до последнего, - вспоминает Илюмжинов.

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