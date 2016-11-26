Глазырина и Шопин включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира

Юрий Шопин и Екатерина Глазырина включены в состав сборной России по биатлону для участия в гонках на первом этапе Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября.

Оба спортсмена стали лучшими среди россиян в первых спринтерских гонках на Кубке IBU, которые состоялись 25 ноября в Бейтоcтолене.

Ранее в сборную отобрались Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова. Кроме того в этом списке была Виктория Сливко, но из-за болезни она пропустит старт Кубка мира.



Весь состав на первый этап Кубка мира будет назван после вторых спринтерских гонок на этапе Кубка IBU в Бейтостолене, которые из-за непогоды были перенесены с 26 ноября на 27-е.