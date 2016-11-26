«Нефтехимик» на выезде обыграл «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей отличились Сергей Коньков, Павел Куликов, Жильбер Брюле, Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин и Геннадий Столяров. У «Сибири» забивали Максим Шалунов и Степан Санников.

Напомним, в первом периоде главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров был удален до конца матча. Назарову выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.

«Сибирь» занимает десятое место на Востоке – 45 очков. У «Нефтехимика» 47 очков и восьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат