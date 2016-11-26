«Нефтехимик» на выезде обыграл «Сибирь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Сергей Коньков, Павел
Куликов, Жильбер Брюле, Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин и Геннадий Столяров. У «Сибири»
забивали Максим Шалунов и Степан Санников.
Напомним, в первом периоде главный тренер «Нефтехимика»
Андрей Назаров был удален до конца матча. Назарову выписали дисциплинарный штраф до
конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин
подрался с Никитой Квартальновым.
«Сибирь» занимает десятое место на Востоке – 45 очков.
У «Нефтехимика» 47 очков и восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция