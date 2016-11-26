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Кубок конфедераций-2021 под вопросом

Борис Богданов
Источник:  AbendzeitungКомментарии

Решение о том, в какие сроки проводить Кубок конфедераций-2021, пока не принято, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, прибывший в Казань на жеребьевку ближайшего турнира, который пройдет будущим летом в России.

– Чемпионат мира 2022 года, который примет Катар, состоится в декабре, – пояснил журналистам глава ФИФА. – Соответственно и предваряющий его Кубок конфедераций мы не можем планировать на летние месяцы. Пока решение не найдено, но я уверен, что мы его найдем, обсудив вопрос со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, что перенос финального турнира ЧМ-2022 на зимний период был неоднозначно воспринят футбольным сообществом, поскольку этот вариант требует серьезной перестройки календарей национальных чемпионатов. Если ФИФА предложит играть зимой еще и Кубок конфедераций, это наверняка вызовет серьезное противодействие. Глава Европейской ассоциации футбольных клубов Карл-Хайнц Румменигге уже заявил, например, что Кубок конфедераций-2017 может стать последним.

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