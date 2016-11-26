Кубок конфедераций-2021 под вопросом

Решение о том, в какие сроки проводить Кубок конфедераций-202 1, пока не принято, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, прибывший в Казань на жеребьевку ближайшего турнира, который пройдет будущим летом в России.

– Чемпионат мира 2022 года, который примет Катар, состоится в декабре, – пояснил журналистам глава ФИФА. – Соответственно и предваряющий его Кубок конфедераций мы не можем планировать на летние месяцы. Пока решение не найдено, но я уверен, что мы его найдем, обсудив вопрос со всеми заинтересованным и сторонами.

Напомним, что перенос финального турнира ЧМ-2022 на зимний период был неоднозначно воспринят футбольным сообществом, поскольку этот вариант требует серьезной перестройки календарей национальных чемпионатов. Если ФИФА предложит играть зимой еще и Кубок конфедераций, это наверняка вызовет серьезное противодействие. Глава Европейской ассоциации футбольных клубов Карл-Хайнц Румменигге уже заявил, например, что Кубок конфедераций-201 7 может стать последним.