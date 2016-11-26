«Бернли» - «Манчестер Сити». Хозяева в первом тайме провели две вынужденные замены подряд из-за травм

«Бернли» принимает «Манчестер Сити» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Из-за травм в конце первого тайма хозяева поля были вынуждены провести две замены.

На 40-й минуте покинул поле из-за травмы автор гола в ворота «Сити» Дин Марни. Его заменил Скотт Эрфилд. Примерно через минуту Йохан Гудмунссон в эпизоде, когда его никто не атаковал, по всей видимости, получил растяжение задней поверхности бедра. Его также пришлось заменить, на поле вышел Джеймс Тарковски.

После первого тайма счет в матче 1:1. На гол Марни точным ударом ответил Серхио Агуэро.