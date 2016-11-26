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«Бернли» - «Манчестер Сити». Хозяева в первом тайме провели две вынужденные замены подряд из-за травм

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бернли» принимает «Манчестер Сити» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Из-за травм в конце первого тайма хозяева поля были вынуждены провести две замены.

На 40-й минуте покинул поле из-за травмы автор гола в ворота «Сити» Дин Марни. Его заменил Скотт Эрфилд. Примерно через минуту Йохан Гудмунссон в эпизоде, когда его никто не атаковал, по всей видимости, получил растяжение задней поверхности бедра. Его также пришлось заменить, на поле вышел Джеймс Тарковски.

После первого тайма счет в матче 1:1. На гол Марни точным ударом ответил Серхио Агуэро.

Матч

Бёрнли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)

2-й тайм

Голы

Марни 14 (1:0). Агуэро 37 (1:1). Агуэро 60 (1:2).

Состав

Бёрнли: Робинсон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Марни (Эрфилд, 40), Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Тарковски, 43), Дефур, Воукс

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Санья, Отаменди, Коларов, Стерлинг (Сане, 57), Нолито, Фернандо, Туре, Фернандиньо, Агуэро

Предупреждения:

Марни, 34 - Отаменди, 45

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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