«Бернли» - «Манчестер Сити». Хозяева в первом тайме провели две вынужденные замены подряд из-за травм
«Бернли»
принимает «Манчестер Сити» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Из-за травм в
конце первого тайма хозяева поля были вынуждены провести две замены.
На
40-й минуте покинул поле из-за травмы автор гола в ворота «Сити» Дин Марни. Его
заменил Скотт Эрфилд. Примерно через минуту Йохан Гудмунссон в эпизоде, когда
его никто не атаковал, по всей видимости, получил растяжение задней поверхности
бедра. Его также пришлось заменить, на поле вышел Джеймс Тарковски.
После первого тайма счет в матче 1:1. На гол Марни точным ударом ответил Серхио Агуэро.
Матч
Бёрнли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)2-й тайм
Голы
Марни 14 (1:0). Агуэро 37 (1:1). Агуэро 60 (1:2).
Состав
Бёрнли: Робинсон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Марни (Эрфилд, 40), Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Тарковски, 43), Дефур, Воукс
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Санья, Отаменди, Коларов, Стерлинг (Сане, 57), Нолито, Фернандо, Туре, Фернандиньо, Агуэро
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция