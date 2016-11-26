Сергей Кирсанов: Одержана очень нужная победа перед перерывом
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал
победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.
- Одержана очень нужная победа перед перерывом в Первенстве. Своей
цели мы достигли - не отпустили команды, которые выше нас по очкам, и не упали
на дно турнирной таблицы. Надо сказать огромное спасибо ребятам за то, что в
сложившейся ситуации они проявили понимание, профессионализм, единство и дружбу
в команде. Только за счёт этого нам удалось одержать столь нужные три домашние
победы.
- Радует ли вас, что команда забила два мяча?
- Хотелось бы три. И моменты для этого были в первом тайме. Можно было ещё к перерыву решить исход матча. Но где-то сказалось волнение, где-то хотели улучшить позицию... Но главное - что одержана победа.
Напомним, в составе победителей дубль оформил Евгений Чеботару, а хозяев поля единственный мяч забил Наиль Замалиев. Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция