Сергей Кирсанов: Одержана очень нужная победа перед перерывом

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.

- Одержана очень нужная победа перед перерывом в Первенстве. Своей цели мы достигли - не отпустили команды, которые выше нас по очкам, и не упали на дно турнирной таблицы. Надо сказать огромное спасибо ребятам за то, что в сложившейся ситуации они проявили понимание, профессионализм, единство и дружбу в команде. Только за счёт этого нам удалось одержать столь нужные три домашние победы.

- Радует ли вас, что команда забила два мяча?



- Хотелось бы три. И моменты для этого были в первом тайме. Можно было ещё к перерыву решить исход матча. Но где-то сказалось волнение, где-то хотели улучшить позицию... Но главное - что одержана победа.

Напомним, в составе победителей дубль оформил Евгений Чеботару, а хозяев поля единственный мяч забил Наиль Замалиев. Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.