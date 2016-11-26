«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард»
«Авангард» дома уступил «Ак Барсу» (2:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время встречи завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Дэвид Бут и Валентин Пьянов, у гостей - Степан Захарчук Федор Малыхин.
В овертайме победу казанцам принес точный бросок Альберта Яруллина.
Омичи занимают второе место в Восточной конференции, их сегодняшний соперник - третий.
1 декабря «Авангард» сыграет на выезде с «Медвешчаком», а «Ак Барс» днем ранее примет «Торпедо».
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