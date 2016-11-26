Защитник «Шахтера» Исмаили: Я полюбил Украину и готов защищать цвета украинской сборной
Бразильский
защитник донецкого «Шахтера» Исмаили заявил о готовности выступать за сборную Украины.
- Вы надеетесь попасть в сборную Бразилии? Может, стоит попросить Тайсона замолвить за вас словечко перед главным тренером сборной?
– Я мечтаю об этом, но понимаю,
насколько это трудно. Хотя радует, что за последнее время много игроков
«Шахтера» попало в сборную. Нужно работать, развиваться и, может
быть, в один прекрасный день это случится.
- Если вам предложат выступать
за сборную Украины, вы согласитесь?
– Остался еще один год до пяти лет в Украине. Если мне предложат играть за сборную Украины, я не вижу никаких проблем. Я полюбил Украину и готов защищать цвета вашей сборной, – сказал Исмаили в интервью украинскому журналу «Футбол».
26-летний Исмаили выступает за «Шахтер» с 2013 года.