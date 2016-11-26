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Защитник «Шахтера» Исмаили: Я полюбил Украину и готов защищать цвета украинской сборной

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Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили заявил о готовности выступать за сборную Украины.

- Вы надеетесь попасть в сборную Бразилии? Может, стоит попросить Тайсона замолвить за вас словечко перед  главным тренером сборной?

– Я мечтаю об этом, но понимаю, насколько это трудно. Хотя радует, что за последнее время много игроков «Шахтера» попало в сборную. Нужно работать, развиваться и, может быть, в один прекрасный день это случится.

- Если вам предложат выступать за сборную Украины, вы согласитесь?

– Остался еще один год до пяти лет в Украине. Если мне предложат играть за сборную Украины, я не вижу никаких проблем. Я полюбил Украину и готов защищать цвета вашей сборной, – сказал Исмаили в интервью украинскому журналу «Футбол».

26-летний Исмаили выступает за «Шахтер» с 2013 года. 

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