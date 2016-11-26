Рустем Хузин: Нам придется к весенней части сезона строить новую команду
Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин прокомментировал
поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в матче 24-го тура первенства ФНЛ.
- Играли две равные команды,
просто соперник использовал свои моменты, а мы - нет. В принципе,
комментировать особо нечего. Наверное, непривычно было играть на этом поле, но
две команды в равных условиях, пусть «Сибирь» и лучше была к этому
готова. Поздравляю соперника с победой. Нам придётся к весенней части сезона
строить новую команду, а с теми ребятами, кто не справляется со своими
обязанностями - расставаться.
Напомним, в составе победителей дубль оформил Евгений Чеботару, а хозяев поля единственный мяч забил Наиль Замалиев. Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.
Матч
Сибирь - Нефтехимик - 2:1 (1:0)
Голы
Чеботару 27 (1:0). Замалиев 66 (1:1 - пен.). Чеботару 77 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Кушнирук, Качан, Гладышев, Макаренко, Чеботару, Глушков (Коржунов, 68), Андреев (Овсепян, 72), Азаров (Рухаиа, 36, Беляев, 90), Вотинов
Нефтехимик: Самохвалов, Пытлев, Сурков, Тараканов, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Кива (Муллин, 56), Замалиев, Решетников, Васильев (Бойчук, 64), Галиакберов (Кортава, 80)
Предупреждения:
нет - Муллин, 75
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция