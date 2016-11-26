Рустем Хузин: Нам придется к весенней части сезона строить новую команду

Главный тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в матче 24-го тура первенства ФНЛ.

- Играли две равные команды, просто соперник использовал свои моменты, а мы - нет. В принципе, комментировать особо нечего. Наверное, непривычно было играть на этом поле, но две команды в равных условиях, пусть «Сибирь» и лучше была к этому готова. Поздравляю соперника с победой. Нам придётся к весенней части сезона строить новую команду, а с теми ребятами, кто не справляется со своими обязанностями - расставаться.

Напомним, в составе победителей дубль оформил Евгений Чеботару, а хозяев поля единственный мяч забил Наиль Замалиев. Клуб из Новосибирска с 28 очками занимает на данный момент 13-е место, нижнекамцы с 16 очками - на 19-й строчке.