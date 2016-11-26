Защитник «Амкара» обвинил игрока «Арсенала» в расизме (видео)

Темнокожий защитник «Амкара» Секу Конде рассказал, из-за чего во втором тайме матча 15-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (1:0) в штрафной туляков произошла потасовка.

- Что там случилось?

- Нет, ну просто там… Я его имени не знаю, защитник. Я увидел, что он хочет драться с Огуде. Он сказал плохие слова: «Черный, иди на …» Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я сказал, ну как можно говорить «обезьяна»? Сейчас в футболе нельзя быть расистом. Ты человек - я человек. У тебя кровь красная, и у меня - красная. Почему ты сказал «обезьяна»? Это просто футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огу, и любого другого футболиста «Амкара».



- В итоге вы просто успокоились и приняли эту ситуацию?

- Да, ничего. Это футбол. После игры уже все нормально. Просто во время футбола все хотят победить и поэтому на эмоциях. А после игры уже жмут руки, здороваются - и все нормально.



