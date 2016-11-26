Жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Кто достанется сборной России?

Сегодня в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: сборная-хозяйка чемпионата мира, действующий чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

Сейчас известны семь из восьми участников турнира, это сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили и Мексики. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года. Сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки). В ходе официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Ведущими жеребьевки станут Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время жеребьевки станут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.