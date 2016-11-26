«Малага» обыграла «Депортиво» со счетом 4:3

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В составе «Малаги» дубль сделал Майкл Сантос, один из мячей он забил с пенальти. Еще по голу в активе Сандро Рамиреса и Хавьера Онтивероса, который забил решающий мяч на 90-й минуте. У «Депортиво» дважды забил Селсо Борхес (один из мячей с пенальти), еще один мяч забил Флорин Андоне.

«Малага» набрала 19 очков и занимает девятое место. У «Депортиво» 10 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур