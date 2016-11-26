«Малага» обыграла «Депортиво» со счетом 4:3
Матч 13-го тура
чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:3.
В составе «Малаги» дубль сделал Майкл Сантос, один из мячей
он забил с пенальти. Еще по голу в активе Сандро Рамиреса и Хавьера Онтивероса, который забил решающий мяч на 90-й минуте. У «Депортиво»
дважды забил Селсо Борхес (один из мячей с пенальти), еще один мяч забил Флорин Андоне.
«Малага» набрала 19 очков и занимает девятое место. У «Депортиво» 10 очков и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера
13-й тур
Матч
Малага - Депортиво - 4:3 (2:1)
Голы
Борхес 3 (0:1 - пен.). Сантос 22 (1:1 - пен.). Рамирес 40 (2:1). Сантос 56 (3:1). Андоне 72 (3:2). Борхес 82 (3:3). Онтиверос 90 (4:3).
Состав
Малага: Камени, Рикка, Росалес, Торрес, Вильянуэва, Форналс (Дуда, 87), Хуанпи, Кастро, Камачо, Сантос (Онтиверос, 73), Рамирес (Эн-Насири, 54)
Депортиво: Тытонь, Сидней, Фэйр (Хиль, 68), Гильерме, Хуанфран, Борхес, Гама, Луизинью, Альбентоса, Андоне, Морено (Москера, 90)
Предупреждения:
Хуанпи, 76; Камачо, 79; Онтиверос, 90 - Луизинью, 10
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
26 ноября 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция