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«Малага» обыграла «Депортиво» со счетом 4:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В составе «Малаги» дубль сделал Майкл Сантос, один из мячей он забил с пенальти. Еще по голу в активе Сандро Рамиреса и Хавьера Онтивероса, который забил решающий мяч на 90-й минуте. У «Депортиво» дважды забил Селсо Борхес (один из мячей с пенальти),  еще один мяч забил Флорин Андоне.

«Малага» набрала 19 очков и занимает девятое место. У «Депортиво» 10 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

Матч

Малага - Депортиво - 4:3 (2:1)

Голы

Борхес 3 (0:1 - пен.). Сантос 22 (1:1 - пен.). Рамирес 40 (2:1). Сантос 56 (3:1). Андоне 72 (3:2). Борхес 82 (3:3). Онтиверос 90 (4:3).

Состав

Малага: Камени, Рикка, Росалес, Торрес, Вильянуэва, Форналс (Дуда, 87), Хуанпи, Кастро, Камачо, Сантос (Онтиверос, 73), Рамирес (Эн-Насири, 54)

Депортиво: Тытонь, Сидней, Фэйр (Хиль, 68), Гильерме, Хуанфран, Борхес, Гама, Луизинью, Альбентоса, Андоне, Морено (Москера, 90)

Предупреждения:

Хуанпи, 76; Камачо, 79; Онтиверос, 90 - Луизинью, 10

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

26 ноября 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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