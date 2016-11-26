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Леонид Слуцкий: Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру 15-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0).

- Это была очень тяжелая игра – тяжелые поле, погодные условия, график, по которому мы играем. В атаке не хватало разнообразия. В этом случае у нас была надежда на реализацию тех немногих моментов, которые будут, или на стандарты. В итоге у нас имелся один суперголевой момент, когда бил Вернблум. Но, наверное, если быть объективным, то ничья – закономерный результат.

- Выход Дзагоева планировался с первых минут, но потом вы поменяли свое решение. Почему?
- У Алана остаются болезненные ощущения в задней поверхности бедра. Он еще не до конца здоров, поэтому ему непросто выдерживать те нагрузки, которые у него были в игре с «Байером». Его состояние не совсем позволяет выполнять максимальный объем работ.

- Как оцените игру Чалова?
-  Если его оценивать, как молодого игрока, то он не проваливает матчи. Но если оценивать, как форварда, а их оценивают по результативным действиям, то этих самых действий пока нет. Вот такая оценка.

- Возможно, что в составе ЦСКА появятся еще молодые воспитанники?
- Головина я уже не считаю за молодого – он два сезона играет в стартовом составе. С основой тренируются только Чалов и Гордюшенко. Будет ли кто-то еще? А вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство? 

- С чем связано отсутствие в старте Игнашевича: с конкуренцией или с функциональным состоянием Сергея?
- И с тем, и с тем. У нас три центральных защитника в составе.

- Вам не показалось, что во втором тайме «Рубин» играл на удержание?
- Они всю игру провели вторым номером. По такой же игровой модели они играли и против «Ростова». У них есть группа высококлассных атакующих игроков, которая может создать момент. В последних 6-7 матчах у них изменилась игровая модель. Если раньше они старались играть в размашистый футбол, то теперь перестроились – и начали играть в более закрытом режиме.

Матч

ЦСКА - Рубин - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)

Предупреждения:

Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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