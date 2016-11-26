Андрей Потайчук: По ходу игры поддерживал связь с Назаровым

Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Весь выезд для нас очень сложный. Вы прекрасно знаете, что лимит осечек для нас исчерпан. Каждая игра для нас важна. Что касается сегодняшней игры, начало было сложным, нужно отдать должное ребятам за то, что выдержали – выстояли.

- В чем претензии тренерского штаба были, перед удалением Андрея Назарова? И держали ли связь с Назаровым по ходу матча?

- Да связь была. По всем вопросам Андрей советы давал и подсказывал. Что касается претензий, мы посчитали, что удар в голову был. До драки квартального, это все на вбрасывании произошло.

Напомним, в первом периоде главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров был удален до конца матча. Назарову выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.

В составе победителей отличились Сергей Коньков, Павел Куликов, Жильбер Брюле, Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин и Геннадий Столяров. У «Сибири» забивали Максим Шалунов и Степан Санников.