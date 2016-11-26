«Терек» – «Спартак». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 15-го тура
чемпионата России между «Тереком» и «Спартаком».
«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Факундо,
Кузяев, Иванов, Роши, Митришев, Балай.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров,
Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Мельгарехо.
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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