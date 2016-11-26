«Тосно» разгромило «Сокол», Милевский сыграл 70 минут

«Тосно» в матче 24-го тура ФНЛ обыграло «Сокол» со счетом 5:2.

По дублю в составе клуба из Ленинградской области оформили Максим Палиенко и Антон Заболотный, еще один мяч забил Гурам Тетрашвили. За саратовцев отличились Руслан Паштов и Михаил Платика.

Украинский нападающий тосненцев Артем Милевский вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.

Напомним, после этого тура команды уходят на зимний перерыв. В 25-м туре 8 марта «Тосно» сыграет на выезде с «Шинником», а «Сокол» примет «Тамбов».

Команда Дмитрия Парфенова с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, клуб из Саратова с 27 очками идет на 16-м месте.