«Тосно» разгромило «Сокол», Милевский сыграл 70 минут
«Тосно» в матче 24-го
тура ФНЛ обыграло «Сокол» со счетом 5:2.
По дублю в составе клуба из Ленинградской области оформили Максим Палиенко и Антон Заболотный, еще один мяч забил Гурам Тетрашвили. За саратовцев отличились Руслан Паштов и Михаил Платика.
Украинский нападающий тосненцев Артем Милевский вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.
Напомним, после этого тура команды уходят на зимний перерыв.
В 25-м туре 8 марта «Тосно» сыграет на выезде с «Шинником», а «Сокол» примет «Тамбов».
Команда Дмитрия Парфенова с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, клуб из Саратова с 27 очками идет на 16-м месте.
Матч
Голы
Заболотный 25 (1:0). Палиенко 43 (2:0). Заболотный 49 (3:0 - пен.). Паштов 52 (3:1). Платика 59 (3:2). Палиенко 74 (4:2). Тетрашвили 89 (5:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Сухарев, Абазов, Богаев, Палиенко (Причиненко, 88), Галиулин, Мухаметшин (Чиркин, 58), Кашчелан, Милевский (Тетрашвили, 70), Заболотный (Кутьин, 81)
Сокол: Фёдоров, Ходырев, Васянович, Пасько, Климов, Паштов, Дудолев (Домшинский, 68), Хрущёв (Дергачёв, 63), Романенко, Платика (Мануковский, 79), Галыш
Предупреждения:
Мухаметшин, 45; Заболотный, 69; Палиенко, 74; Чиркин, 81 - Галыш, 45
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
26 ноября 15:00, Электрон, Онлайн-трансляция