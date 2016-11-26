Хавьер Грасия: «Рубин» провел очень хороший матч

- Считаю, наша команда провела хороший матч, - говорит Грасия. - Мы показали цельную игру против такой команды, как ЦСКА, которая играет стабильно на очень хорошем уровне. Матч потребовал от нас активно поработать в обороне. В первом тайме нам не хватало активности в атаки, но во втором мы прибавили в этом компоненте. После перерыва обе команды создали больше моментов, чем в первом тайме. Если бы нам повезло, то могли и победить. Но, с другой стороны, улыбнись удача сопернику, мы могли проиграть. Несмотря на то, что матч завершился вничью, хочу поблагодарить свою команду за ту работу, которая она проделала. Мы выглядим все более сбалансировано. Думаю, в следующем матче мы сможем победить.