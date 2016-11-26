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Хавьер Грасия: «Рубин» провел очень хороший матч

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Рубин» Хавьер Грасия прокомментировал итог матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).

- Считаю, наша команда провела хороший матч, - говорит Грасия. - Мы показали цельную игру против такой команды, как ЦСКА, которая играет стабильно на очень хорошем уровне. Матч потребовал от нас активно поработать в обороне. В первом тайме нам не хватало активности в атаки, но во втором мы прибавили в этом компоненте. После перерыва обе команды создали больше моментов, чем в первом тайме. Если бы нам повезло, то могли и победить. Но, с другой стороны, улыбнись удача сопернику, мы могли проиграть. Несмотря на то, что матч завершился вничью, хочу поблагодарить свою команду за ту работу, которая она проделала. Мы выглядим все более сбалансировано. Думаю, в следующем матче мы сможем победить. 

- Почему вы до 85-й минуте не делали замен?
- Я был доволен тем, как играла команда. Боялся форсировать события, потому что в такую игру сложно войти со скамейки. Особенно, учитывая климатически условия. Замена Рочины связана с тем, что у нас были сложности на правом фланге. Я попросил туда перейти Самуэля, а Марко Девича выпустил в атаку. Замена Камболова на Оздоева связана с травмой.

Матч

ЦСКА - Рубин - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)

Предупреждения:

Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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